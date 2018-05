Atterraggio di emergenza a Brindisi, tutti illesi

BARI, 5 MAG - Un atterraggio di emergenza si è verificato oggi nell'aeroporto di Brindisi da parte di un 757 della compagnia Condor partito dalla Grecia e con destinazione Francoforte in difficoltà a causa di problemi di pressurizzazione. I 164 passeggeri e gli otto membri di equipaggio sono in salvo e illesi. Il personale dell'aeroporto di Brindisi è stato in costante contatto con il comandante e ha seguito le procedure dell'atterraggio di emergenza."Vorrei esprimere gratitudine e un plauso - afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - a tutti gli addetti dell'aeroporto di Brindisi e al personale di Aeroporti di Puglia oggi impegnati in questa complessa operazione, che ha avuto esito positivo. C'è tanta professionalità e dedizione dietro questo lavoro, mi fa piacere sottolinearlo non solo per i risultati raggiunti nel quotidiano, ma anche in una situazione critica come quella odierna che è stata gestita davvero alla perfezione".