Lopez, contro la Roma con coraggio

CAGLIARI, 5 MAG - "Contro la Roma dobbiamo sognare. E per sognare ci vuole coraggio. Loro hanno tanta qualità, ma noi dobbiamo entrare con l'atteggiamento giusto: poi possiamo anche perdere o prendere un punto, ma l'approccio giusto è quello di chi va a giocare e battagliare per i tre punti". Lo ha detto l'allenatore del Cagliari, Diego Lopez, alla vigilia del posticipo di domani sera con la Roma alla Sardegna Arena. "Paura? Noi dobbiamo avere fiducia in noi stessi: all'andata (partita persa all'Olimpico all'ultimo secondo, ndr) quelli in campo eravamo noi, mica altri. Avevamo fatto bene nella fase di non possesso, mentre avevamo fatto poco nel possesso. Le ultime nostre prestazioni in casa sono state buone". Roma stanca della Champions? "Ci può anche stare - ha detto Lopez - ma loro hanno il vantaggio di avere tanti giocatori e ampia scelta. Questo conta molto". Vietato arrendersi prima di iniziare. "È un avversario che ha più qualità di noi, ma sappiamo che nel calcio si può sognare".