Orlando, continuare lotta contro mafie

ROMA, 5 MAG - "L'iniziativa di aprire le porte dei Palazzi della Giustizia agli studenti" è "una delle occasioni più preziose che si animano nel nostro Paese. Perché è a questi ragazzi che tributiamo, in ultima istanza, il nostro servizio e la nostra passione". E' il saluto inviato dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, alla Notte Bianca della Legalità. "Uno dei fronti più impegnativi per l'Italia - afferma Orlando - è quello della lotta alle mafie. Queste vengono da lontano e, con una lunga scia di sangue, giungono fino a noi adattandosi ai tempi con mezzi sempre più sofisticati", ma "non basta l'encomiabile lavoro delle forze dell'ordine e degli operatori di giustizia che io ho sostenuto al mio meglio, in ogni modo possibile": "accanto all'antimafia istituzionale serve sempre più un'antimafia sociale". "Le mafie - sottolinea Orlando - vincono di fronte alla rassegnazione".