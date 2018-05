Fedeli, la legalità forma i giovani

ROMA, 5 MAG - "L'educazione alla legalità, e quindi alla cittadinanza, è un tema imprescindibile nella formazione delle nuove generazioni e prende le mosse proprio dalla conoscenza delle leggi, delle norme, del funzionamento dei sistemi che regolano un Paese. Vogliamo che le ragazze e i ragazzi comprendano che le leggi sono strumenti di giustizia e di trasparenza dei quali una società dispone per crescere e vivere in modo sostenibile, equo, giusto, rispettoso dell'altro. Il rispetto della legge è l'unica strada per un futuro di benessere condiviso e di uguaglianza". E' quanto recita un messaggio inviato dal ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli alla Notte bianca della legalità. "La scuola, l'intero sistema di istruzione e formazione, il mondo accademico accompagnano ogni giorno le nostre giovani e i nostri giovani in questo percorso di accesso libero e critico alla realtà".