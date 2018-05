Stop multe guinzaglio,protesta a Firenze

FIRENZE, 05 MAG - Presidio di protesta con decine di cani, insieme ai loro padroni, oggi in piazza D'Azeglio a Firenze. La manifestazione è stato promossa contro le "numerose multe", è stato spiegato, fatte dal Comune negli ultimi mesi a tutti i proprietari di amici a quattro zampe che, durante le passeggiate all'aria aperta, sono stati colti dai vigili urbani a lasciare i loro animali liberi di muoversi senza guinzaglio. "Da tempo chiediamo al Comune aree recintate in questa zona dove poter consentire a nostri cani di correre liberi", hanno detto alcuni manifestanti, "ma non abbiamo mai ricevuto risposta. A Palazzo Vecchio, recentemente, è stato anche inviato un documento contenente alcuni suggerimenti in proposito. Ma anche questo tentativo non ha avuto finora alcun esito", hanno aggiunto i partecipanti al presidio.