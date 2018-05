Papa:Chiesa si liberi da potere e denaro

ROMA, 5 MAG - "Per andare bisogna essere leggeri. Per annunciare bisogna rinunciare. Solo una Chiesa che rinuncia al mondo annuncia bene il Signore. Solo una Chiesa svincolata da potere e denaro, libera da trionfalismi e clericalismi testimonia in modo credibile che Cristo libera l'uomo". Lo ha detto oggi papa Francesco nell'incontro col Cammino Neocatecumenale sulla spianata di Tor Vergata, alla periferia di Roma. "E chi, per suo amore, impara a rinunciare alle cose che passano, abbraccia questo grande tesoro: la libertà. Non resta più imbrigliato nei propri attaccamenti, che sempre reclamano qualcosa di più ma non danno mai la pace". Quello del Papa a Tor Vergata è stato un vero bagno di folla, tra decine di migliaia di pellegrini giunti da tutto il mondo. Francesco ha ringraziato il Cammino Neocatecumenale, "grande dono di Dio per la Chiesa del nostro tempo", e il suo iniziatore Kiko Arguello. e ha inviato 34 nuove 'missio ad gentes' che porteranno il Vangelo nelle varie parti del mondo.