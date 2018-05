Calcio: Li Yonghong è arrivato a Milano

MILANO, 5 MAG - Poco prima delle 8 è atterrato all'aeroporto di Malpensa il presidente del Milan, Li Yonghong, che questa sera sarà in tribuna a San Siro per assistere alla partita della sua squadra contro l'Hellas Verona e mercoledì all'Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il proprietario cinese è giunto in Italia con un volo da Hong Kong, accompagnato dalla moglie.