Gentiloni,Italia non sia contro Ue ma difenda suoi interessi

GENOVA, 4 MAG - "Guai se l'Italia smettesse di fare l'Italia in politica estera: non possiamo permetterci di uscire dai binari europei ma neppure ritenere esaurita la nostra politica estera perché questi binari pur rilevanti non sono esaustivi e l'Italia deve continuare a difendere anche i propri interessi". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in un incontro con Lucio Caracciolo al Festival di Limes a Genova. "L'Italia non è un paese neutrale, non può permettersi di essere fuori o contro l'Europa - ha aggiunto Gentiloni -. Alla mia successora o al mio successore dirò che l'Italia deve fare l'Italia, difendendo i suoi interessi nazionali ma non dimenticando dove siamo e qual è la nostra scelta di campo".