Turchia: leader curdo in prigione si candida a presidenziali

ISTANBUL, 4 MAG - Il partito filo-curdo Hdp ha presentato questo pomeriggio la candidatura alla presidenza della Turchia del suo ex leader oggi detenuto, Selahattin Demirtas, nelle elezioni anticipate del 24 giugno. L'annuncio pubblico è avvenuto con eventi in contemporanea a Istanbul e Diyarbakir, la 'capitale' curda nel sud-est della Turchia. Già candidato alle scorse presidenziali, quando sfiorò un sorprendente 10%, lanciando l'Hdp verso lo storico ingresso in Parlamento del 2015, 'l'Obama curdo' è detenuto da un anno e mezzo nel carcere di massima sicurezza di Edirne con accuse di "terrorismo" per un presunto sostegno al Pkk, che lui ha sempre negato. La sua candidatura ha un valore anche simbolico, puntando a rilanciare l'attenzione sulla repressione contro gli oppositori del presidente Recep Tayyip Erdogan. Oltre a Demirtas, in cella ci sono una decina di altri deputati curdi.