Torino: multa Gtt cancellata, chiusa inchiesta

TORINO, 4 MAG - Induzione indebita a promettere utilità: questo il reato contestato dalla procura di Torino all'ex capo di gabinetto della sindaca, Paolo Giordana, all'amministratore delegato della Gtt, Walter Ceresa, e a due funzionari dell'azienda che gestisce i trasporti pubblici nel capoluogo piemontese. Il caso ruota attorno a una multa da 95 euro, presa da un amico di Giordana, per un biglietto non pagato. Giordana avrebbe chiesto a Ceresa di intervenire. L'episodio, su cui sta procedendo il pm Gianfranco Colace, è emerso nel corso di una serie di intercettazioni telefoniche disposte in un'altra indagine. (ANSA).