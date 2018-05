Terrorismo: Guardie Svizzere, noi pronti

CITTÀ DEL VATICANO, 4 MAG - Le Guardie Svizzere "sono consapevoli e sono preparate" ad affrontare la situazione della sicurezza in Vaticano, mutata negli ultimi anni a causa delle minacce terroristiche. Lo ha detto il comandante Cristoph Graf in una conferenza stampa. "Fino a 20, 15, 10 anni fa il servizio agli ingressi, per esempio, era tranquillo. Ora la situazione è purtroppo cambiata e l'indicazione che diamo è quella di stare sempre attenti", ha aggiunto. È stata rivista anche la formazione: le nuove guardie che presteranno giuramento il 6 maggio "hanno tutte fatto la formazione con la polizia cantonale ticinese" proprio per affinare il servizio alla luce del nuovo contesto in cui si opera.