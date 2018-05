Salvini, no alle dame di compagnia della Commissione Ue

ROMA, 4 MAG - "Sui giornali sto leggendo di nomi di candidati premier a cui io dico di no: non appoggerò mai governi guidati da dame di compagnia della Commissione europea". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa. "Non accetto - ha aggiunto Matteo Salvini - fax da Bruxelles, non accetto presidenti telecomandati".