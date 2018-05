Gabrielli, no rivisitazione Anni Piombo

TORINO, 4 MAG - "Una disinvolta rivisitazione di alcuni fatti rischia di confondere le idee, ma noi abbiamo un obbligo: quello di ristabilire la verità, di indicare chi stava dalla parte della legalità e chi quella legalità voleva sovvertirla, seguendo principi e ideologie che erano di morte". Così il capo della polizia, prefetto Franco Gabrielli, inaugurando a Torino la mostra dedicata al 40ennale delle vittime del terrorismo. "Noi oggi possiamo godere della nostra vittoria, perché qualcuno prima di noi ha scelto da che parte stare - aggiunge -. Ricordare i nostri caduti non è solo un tributo al loro sacrificio: non dobbiamo solo affidarci a un ricordo meccanico, ma dobbiamo avere cura della memoria da tramandare alle nuove generazioni". "Il passato non è una terra straniera. Bisogna ricordare per evitare oblio e rimozione, perché proprio dalla promozione possono arrivare i pericoli maggiori", sostiene il questore di Torino, Francesco Messina.