Maltempo: allerta arancione in Sardegna

CAGLIARI, 4 MAG - E' stata prorogata fino alla mezzanotte di sabato 5 maggio l'allerta della Protezione civile regionale per l'ondata di maltempo che sta interessando la Sardegna. Avviso di criticità moderata (arancione) per il centro e il sud dell'Isola a causa del rischio idrogeologico e idraulico, ordinaria (gialla) invece per il Sulcis, Flumendosa-Flumineddu, Gallura e Logudoro. Sono previste ancora piogge intense e temporali con pericolo di allagamenti, frane e smottamenti. Ventilazione scarsa.