Madrid farà ricorso contro 'legge Puigdemont'

MADRID, 4 MAG - Il governo spagnolo presenterà un ricorso davanti alla corte costituzionale di Madrid per ottenere l'annullamento della 'legge Puigdemont' votata oggi dal Parlament catalano per consentire una rielezione a distanza del presidente deposto Carles Puigdemont, ora in esilio. Lo ha annunciato il portavoce del governo di Madrid Inigo Mendez de Vigo, precisando che l'esecutivo ha già chiesto al consiglio di stato una relazione preparatoria al ricorso. La corte costituzionale dovrebbe decidere come di consueto una immediata sospensione cautelare della legge catalana.