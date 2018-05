Tv: Castellitto è Moro-Il Professore, ci tolsero giovinezza

ROMA, 4 MAG - A Sergio Castellitto il compito di far rivivere sul piccolo schermo, su Rai1 l'8 Maggio, il Moro non solo statista ma anche docente, giurista di lungo corso e ordinario alla Sapienza. L'attore protagonista della docufiction Moro - il Professore per la regia di Francesco Miccichè ricorda: "Il 16 marzo del 1978 stavo per entrare al Teatro Argentina e ricevetti la notizia dell'agguato di via Fani. Frequentavo il Centro Sperimentale di Cinematografia. Quel giorno di 40 anni fa hanno tolto la giovinezza a me e a un'intera generazione. Poi, la vita di attore mi ha dato l'opportunità di lavorare in questo film. Ho letto libri, soprattutto quello di Giorgio Balzoni cui è ispirato, guardato filmati per capire meglio il suo personaggio. Il film ha il particolare merito di combinare alla perfezione le parti emotive e divulgative che lo compongono".