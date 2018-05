Viaggi Maggioni: indagata presidente Rai

ROMA, 4 MAG - Il presidente della Rai Monica Maggioni è indagato dalla procura di Roma in relazioni a fatti relativi a quando era direttore di Rai News. I reati ipotizzati, secondo quanto apprende l'ANSA, sono abuso d'ufficio e peculato. L'indagine riguarderebbe sia viaggi effettuati da Maggioni anche per presentare il suo libro sia affidamenti diretti e senza gara d'appalto di servizi per le piattaforme dei nuovi media da parte di Rai News.