Pamela: salma verso Roma,domani funerali

MACERATA, 4 MAG - La salma di Pamela Mastropietro è partita per Roma, dove domani saranno celebrati i funerali. Oltre 100 persone si sono raccolte davanti all'obitorio di Macerata, al cui interno erano stati ammessi solo i familiari: la madre Alessandra Verni, lo zio Marco Valerio Verni e la nonna di Pamela, oltre al personale. Ad attenderli c'era anche il sindaco Romano Carancini, che ha abbracciato la mamma di Pamela: hanno parlato per circa 20 minuti. Il primo cittadino non ha rivelato i particolari del colloquio, che, ha sottolineato, è stato "privato".