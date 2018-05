Cina: Xi loda Marx, sue idee strumento per 'vincere futuro'

PECHINO, 4 MAG - A distanza di due secoli, malgrado gli enormi e profondi cambiamenti della società, il nome di Karl Marx è ancora rispettato nel mondo e le sue teorie splendono con la brillante luce della verità essendo uno strumento per la Cina per "vincere il futuro". E' uno dei passaggi del discorso del presidente cinese Xi Jinping alla solenne iniziativa tenuta oggi alla Grande sala del popolo su piazza Tiananmen per commemorare i duecento anni dalla nascita del filosofo ed economista tedesco. Marx, ha aggiunto Xi nell'intervento di oltre un'ora trasmesso in diretta tv, è il "maestro della rivoluzione del proletariato e della classe lavoratrice nel mondo, il principale fondare del Marxismo, il creatore delle parti marxiste, il pioniere per il comunismo internazionale e il più grande pensatore dei tempi moderni". "Oggi - ha proseguito Xi - teniamo un'importante riunione con grande venerazione per ricordare il 200/mo anniversario della nascita, per ricordare la sua grande indole e le sue storiche azioni, per esaminare il nobile spirito e i pensieri brillanti".(ANSA).