Piove ancora, allagamenti nel Sulcis

CAGLIARI, 4 MAG - Il ciclone Mediterraneo non dà tregua alla Sardegna che si ritrova ancora una volta sott'acqua. Almeno in alcune zone colpite da nubifragi. Durante la notte ha continuato a piovere e di conseguenza si sono registrati molti disagi e problemi. La zona maggiormente colpita è il Sulcis, nell'area compresa tra Iglesias, Fluminimaggiore, Gonnesa e San Benedetto, dove si registrano strade allagate e smottamenti. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari hanno inviato in zona un gran numero di squadre che sta lavorando per tamponare l'emergenza e rispondere alle decine di richieste di aiuto che arrivano dai cittadini. A Fluminimaggiore è esondato un torrente e la strada si è riempita d'acqua, rendendo quasi impossibile il passaggio. Acqua alta anche al bivio per San Benedetto e quello per la spiaggia di Cala Domestica a Buggerru.