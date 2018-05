Martina, fiducia. No sostegno facciata

ROMA, 3 MAG - "Serve un immediato cambio di passo, pena l'irrilevanza, la marginalizzazione". Lo dice, a quanto si apprende, il reggente Maurizio Martina chiedendo la "fiducia" alla direzione Pd. "Serve una direzione salda e univoca, non solitaria ma collegiale. Non dobbiamo consentire che dicano che ci sono diversi partiti nel partito. Non chiedo sostegni di facciata ma un passo consapevole. Non false unanimità che si sciolgono al primo minuto". "Non dobbiamo consentire a nessuno - sottolinea - di poter dire ogni giorno che ci sono diversi partiti nel nostro partito. Dobbiamo esserne consapevoli verso il Paese e verso la nostra comunità che ci guarda con attenzione e si aspetta chiarezza e unità". Una richiesta, quella sulla fiducia, che registra un sostanziale via libera dei 'renziani' fino all'assemblea nazionale.