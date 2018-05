Minniti,16 mesi da ministro come 16 anni

ROMA, 3 MAG - "Questi 16 mesi da ministro dell'Interno ogni tanto mi sono pesati come 16 anni. E' stato un lavoro intenso e molto impegnativo". Lo ha detto il titolare del Viminale. Marco Minniti, intervenendo al congresso nazionale del sindacato di polizia Siulp. "Sono state affrontate - ha rilevato Minniti - sfide importanti, come quella del terrorismo, ed abbiamo potuto vincerle per la straordinaria cooperazione delle donne e degli uomini delle forze di polizia che ringrazio". Nella diversità dei ruoli, ha aggiunto, "c'è sempre stato un comune sentire, che è quello di garantire la sicurezza della Repubblica".