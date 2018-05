Pd: Area Dem, irrinunciabile voto fiducia su Martina

ROMA, 3 MAG - E' irrinunciabile un voto che riaffermi la fiducia al segretario reggente Maurizio Martina, in vista di una fase politica delicata, con le nuove consultazioni sul governo in programma lunedì al Quirinale. E' questa la linea che emerge al termine di una riunione di Area Dem. I 26 membri della direzione che fanno capo a Franceschini si sono incontrati alla Camera, presenti anche una trentina di parlamentari di Area Dem che oggi si trovavano a Roma. I numeri in direzione - osservano fonti franceschiniane al termine dell'incontro - si sono completamente riequilibrati e non sono più così schiaccianti a favore di Renzi, nonostante 40 tra i componenti, inclusi i Millennials, siano stati nominati direttamente dall'ex segretario. Anche alla luce di questi numeri, l'intenzione è dunque andare fino in fondo sul ruolo di Martina: se ci fosse una spaccatura nel Pd sul ruolo del reggente in un momento cruciale della legislatura, la responsabilità - notano da Area Dem - sarebbe di Matteo Renzi.