Compagna di Fico cita Guccini, "maiali e nani"

NAPOLI, 3 MAG - Non fa alcun riferimento alla vicenda della colf in nero, ma Yvonne De Rosa, la compagna del presidente della Camera Roberto Fico cita il Cirano di Guccini e su Fb scrive: "Le verità cercate per terra, da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali; tornate a casa nani, levatevi davanti, per la mia rabbia enorme mi servono giganti". In tanti sui social hanno legato questa frase alla vicenda raccontata da Le Iene secondo la quale a casa sua lavorerebbe una colf non regolarmente retribuita. La De Rosa, prima di riportare Guccini ha scritto anche questo: "Dedico la grandezza a voi attori di questa commedia".