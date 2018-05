Pd: renziani, pronti fiducia a Martina fino all'assemblea

ROMA, 3 MAG - "Chiederemo il voto su un documento che affermi il no a Salvini e no a Di Maio. Voteremo sicuramente tutti anche la fiducia a Maurizio Martina fino all'assemblea" che dovrà essere convocata per decidere se eleggere un segretario o indire il congresso. È la linea affermata da fonti renziane qualificate, a ridosso della direzione. Se si andrà alla conta sul documento che dice no alle ipotesi di governo con M5S o Lega, i renziani sono convinti di avere già i numeri: 120 membri della direzione a favore, contro 80.