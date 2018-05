Calcio: Serie A, Juventus-Bologna a Irrati

ROMA, 3 MAG - Juventus-Bologna, in programma sabato 5 maggio alle 20.45 e valida per la 36/a giornata di serie A, sarà arbitrata da Massimiliano Irrati, della sezione di Pistoia. Per la partita Napoli-Torino è stato designato Daniele Doveri, mentre Lazio-Atalanta è andata a Luca Banti. La trasferta dell'Inter sul campo dell'Udinese sarà diretta da Paolo Mazzoleni. Le altre designazioni: Cagliari-Roma (ore 20.45): Di Bello; Chievo-Crotone: Massa; Genoa-Fiorentina: Manganiello; Milan-Verona (sabato 5 ore 18): Pasqua; Sassuolo-Sampdoria (ore 18): La Penna; Spal-Benevento: Guida.