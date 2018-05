Maestrale a 65 km/h in Sardegna

CAGLIARI, 3 MAG - Flagellata da pioggia e temporali nelle ultime 48 ore, la Sardegna è ora alle prese con un forte vento di maestrale che ha raggiunto un picco di 65 chilometri all'ora nel cagliaritano, 35 a Capo Caccia e 20 ad Alghero. Problemi nei collegamenti marittimi con le isole minori: sospesi i traghetti per Carloforte, sulla costa sud occidentale. La ventilazione è destinata a scemare in serata, quando l'Isola sarà di nuovo interessata dalle piogge. Già in queste ore si registrano precipitazioni nella zona orientale ma da domani si estenderanno al resto della Sardegna. Previsto un lieve innalzamento delle temperature dopo la parentesi autunnale degli ultimi due giorni.