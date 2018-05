Free vax, in Vda tolleranza a termine

AOSTA, 3 MAG - "Abbiamo ricevuto una comunicazione informale secondo la quale questo regime, diciamo così, di tolleranza, sarà a tempo determinato". Lo spiega, contattato dall'ANSA, Stefano Minetti, presidente dell'associazione Pro libera scelta Vda, in merito al rispetto dell'obbligo vaccinale in Valle d'Aosta, dopo che ieri - ha riferito lo stesso Minetti - otto bambini non in regola con le norme nazionali sono comunque stati ammessi a scuola. "Non avendo ricevuto comunicazioni ufficiali - aggiunge - non siamo a conoscenza se questo regime durerà una settimana, un mese o fino alla fine dell'anno scolastico. Sappiamo però che è una questione temporanea".