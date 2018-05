Roma: cambia l'assessore al commercio

ROMA, 03 MAG - Il 9 maggio sarà l'ultimo giorno di Adriano Meloni come assessore allo Sviluppo Economico della giunta Raggi. Dal 10 continuerà ad occuparsi di Turismo ma cederà il posto in giunta a Carlo Cafarotti neo assessore al Lavoro e al Commercio. L'avvicendamento è stato ufficializzato oggi nel corso di una conferenza stampa con la sindaca Virginia Raggi a cui hanno partecipato sia Meloni, sia Cafarotti. "L'assessore Meloni ci lascerà parzialmente per stare più vicino alla famiglia ed ai suoi interessi - ha detto Raggi -. Con Carlo Cafarotti, che subentrerà al Commercio, da un po' di tempo lavorano già fianco a fianco. Il lavoro e il commercio devono favorire lo sviluppo della città. Stiamo facendo un lavoro di cesello e Cafarotti lo porterà avanti ma Meloni è un valore aggiunto di questa amministrazione e continuerà a lavorare con noi. la squadra non perde un pezzo ma semplicemente si arricchisce".