Maltempo, scuole chiuse e case evacuate

NUORO, 3 MAG - Sta nettamente tornando alla normalità la situazione nel Nuorese, dove, però, diverse scuole sono chiuse per precauzione dopo che la Protezione civile ha diramato per oggi il bollettino con il codice rosso. Da Macomer a Orotelli fino in Baronia con Siniscola, Posada e Torpé. In quest'ultimo centro, 20 abitazioni che si trovano nella parte bassa del paese sono state evacuate per il livello di guardia raggiunto dalla diga Maccheronis e resteranno fuori dalle loro case fino alla cessazione dell'allerta meteo. Nel frattempo le strade provinciali chiuse per smottamenti e frane, dopo le operazioni di messa in sicurezza, sono state riaperte. Nella notte e in mattinata non ci sono state nuove emergenze e interventi dei Vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Stamattina la pioggia ha concesso una tregua in tutto il territorio, ma un nuovo picco massimo di piovosità è previsto per le 14. La situazione è costantemente monitorata dai Centri operativi comunali (Coc) allestiti nei Comuni più esposti.