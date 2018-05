Istat: cala popolazione in Italia, nel 2065 -6.5 mln

ROMA, 3 MAG - Nel 2065, ovvero tra 47 anni, la popolazione italiana sarà pari a 54,1 milioni, con una flessione rispetto al 2017 di 6,5 milioni. E' quanto calcola l'Istat nel report pubblicato oggi sul futuro demografico del Paese. Nello stesso studio, si stima che in Italia la popolazione residente nel 2045 sarà pari a 59 milioni, con una flessione, rispetto al 2017 - quando era pari a 60,6 milioni - di 1,6 milioni. Secondo il report dell'Istat sul futuro demografico del paese, inoltra, la sopravvivenza è prevista in aumento. Entro il 2065 la vita media crescerebbe di oltre cinque anni per entrambi i generi, giungendo a 86,1 anni e 90,2 anni, rispettivamente per uomini e donne (80,6 e 85 anni nel 2016).