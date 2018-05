Toninelli, no a governo di transizione

ROMA, 3 MAG - "Sedermi a un tavolo per un eventuale governo di transizione chiesto da Mattarella? Per fare cosa?". Se lo chiede Danilo Toninelli, capogruppo M5S al Senato, intervenendo ai microfoni di '6 su Radio 1' rifiutando l'ipotesi di un governo del Presidente. "Abbiamo 10 milioni di persone in seria difficoltà economica - prosegue Toninelli - e noi dovremmo dire a queste persone che ci hanno votato, che vedono in noi l'ultima speranza rimasta, di fare un anno, un anno e mezzo, di governo che bivacca e non fa nulla, solo per far sembrare che ci sia stabilità?".