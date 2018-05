Champions: Roma-Liverpool 4-2, Reds in finale con il Real

ROMA, 2 MAG - Sarà il Liverpool a contendere la Champions League al Real Madrid nella finalissima di Kiev il prossimo 26 maggio. Nel ritorno delle semifinali della massima competizione continentale all'Olimpico, alla Roma non basta la vittoria 4-2 (1-2) non riuscendo, così, a ribaltare il 5-2 della partita di andata ad Anfield. Apre le marcature dopo un bel avvio giallorosso il Liverpool con Manè (9' pt) che sfrutta uno svarione di Nainggolan. Poi la Roma riesce a pareggiare quasi subito grazie ad una rocambolesca autorete di Milner (15' pt). Pochi minuti e i Reds tornano in vantaggio con Winaldum che sfrutta un errore di Dzeko trasformatosi difensore (25' pt). Nella ripresa i giallorossi spingono sempre di più: arriva il pari con Dzeko (7' pt) e nel finale la doppietta tardiva di Nainggolan (41' st) e (49' st su rigore). La squadra di Di Francesco vince tra cori e rimpianti, ma a Kiev andranno Salah (in ombra davanti ai suoi ex tifosi) e compagni.