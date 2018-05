Scossa di 3.2 a Pieve Torina

ANCONA, 2 MAG - Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata dai sismografi dell'Ingv alle 21:21 con epicentro a due km da Pieve Torina. Non si segnalano danni a persone o cose e nessuno ha chiamato i vigili del fuoco per avere informazioni. nella zona la terra trema di frequente, la scossa delle 21:21 è stata preceduta da altri movimenti tellurici, di magnitudo da 2 in su, toccando un picco alle 20:23. Un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata alle 22:02.