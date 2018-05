Giro: Dumoulin contro Froome "Sua presenza non è un bene"

GERUSALEMME, 2 MAG - "La mia squadra aderisce al movimento del ciclismo credibile e prevede la sospensione di un corridore positivo. Io al posto di Froome non avrei partecipato a questa edizione del Giro". Tom Dumoulin, vincitore 2017, bacchetta il capitano del Team Sky: "La presenza di Froome qui non è un bene per il ciclismo. Nessuno avrebbe voluto che ciò accadesse. Debuttare al Giro con questi dubbi e incertezze non è bello, magari vincerà e, dopo poche settimane, decideranno che perderà il successo. Non sarebbe gradevole anche per lui".(ANSA)