Tennis: Wimbledon contro i furbetti dal ritiro facile

LONDRA, 2 MAG - Wimbledon introduce nuove severe regole contro i furbetti dal ritiro facile, quei tennisti che, nonostante le condizioni fisiche precarie, entravano in tabellone - salvo ritirarsi dopo pochi game del 1/o turno - per intascare il ricco gettone garantito dai Championship. Solo nell'ultima edizione sono stati sette i giocatori che si sono ritirati nel corso del loro match d'esordio sui prati londinesi. Alcuni - come Dolgopolov e Klizan - dopo aver disputato la miseria di una manciata di giochi. Una fugace apparizione pagata lautamente dall'All England Club. Ma contrariamente al passato, da quest'anno chi si arrenderà anzitempo rischia di andare incontro ad una multa che potrebbe essere anche pari al premio previsto (44mila euro). Congiuntamente a questo inasprimento delle sanzioni, l'organizzazione ha però deciso di introdurre la regola del 50/50: chi lascerà per infortunio il suo posto in tabellone, dividerà anticipatamente il premio spettante al 50% (22.000 euro) con il tennista che lo rimpiazzerà in tabellone.