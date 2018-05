Vittime pedofilia, Papa ha chiesto scusa

ROMA, 2 MAG - "Il Papa ci ha chiesto perdono, a nome suo e di tutta la Chiesa. Apprezziamo questo gesto": lo dicono Juan Carlos Cruz, James Hamilton Sanchez e José Andres Murillo Urrutia, le tre vittime della pedofilia del clero in Cile che in questi giorni hanno incontrato Papa Francesco. Definiscono quanto accaduto "un'epidemia che ha distrutto migliaia di vite". Negli incontri degli scorsi giorni hanno visto un Papa "sincero, rattristato" che a loro detto che "non si torna indietro". E allora dicono che va bene la richiesta di scuse "ma ora aspettiamo anche azioni in tempi brevi".