Pd: Renzi, spero unità, non usino pretesti per rompere

ROMA, 2 MAG - Il documento di Guerini in vista della direzione è una iniziativa che mira all'unità del partito: spero non vogliano cogliere pretesti per rompere. E' il senso del ragionamento che, a quanto si apprende da più di un presente, ha fatto Matteo Renzi ad alcuni senatori con cui si è trattenuto al termine dell'assemblea del gruppo. L'ex segretario, che su un governo con M5s ha ribadito l'opinione espressa domenica in tv, si è augurato - a quanto viene riferito - che domani la direzione si chiuda in maniera unitaria, senza strappi.