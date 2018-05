Pd: Renzi,pazzesco non poter dire la mia

ROMA, 2 MAG - Non capisco come si possa pensare a un accordo di governo con i Cinque stelle. Lo ha ribadito, a quanto si apprende da più di un presente, l'ex segretario del Pd Matteo Renzi in un colloquio con alcuni senatori Dem al termine della assemblea del gruppo al Senato. Nel corso della conversazione, intervallata da battute anche sul calcio e la Fiorentina, Renzi si è mostrato sorpreso dalla reazione nel partito all'intervista rilasciata domenica in tv su un eventuale governo con i Cinque stelle. Non mi sarei aspettato - è il senso del ragionamento - reazioni di questo tipo: è pazzesca la pretesa che non possa più dire la mia. Non possono pensare che, da senatore, io la smetta di dire quello che penso.