Tajani, su bilancio Ue serve governo autorevole Italia

BRUXELLES , 2 MAG - "Serve un governo italiano autorevole per fare in modo che si riducano i tagli all' agricoltura" e "verificare che sui fondi di coesione non ci siano tagli per le regioni italiane e le isole", previsti nel prossimo bilancio Ue. Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. "Serve che l'Italia sia rappresentata con forza perché il confronto è sui temi importanti come i fondi per l'agricoltura e la pesca e i fondi di coesione. L'interesse nazionale va tutelato al tavolo del Consiglio" dove "l'Italia dovrà ottenere risultati positivi".