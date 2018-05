Papa: non si può stare sia con Dio che con il diavolo

CITTA' DEL VATICANO, 2 MAG - "Noi, quando vediamo della gente che non si sa bene il profilo che ha, che sempre è riuscita a cavarsela bene ma non chiaramente, diciamo: 'questo va bene con Dio e col diavolo'. Diciamo questo, e questo non può andare: o stai bene con Dio o stai bene col diavolo. Per questo nel battesimo si chiede la rinuncia a Satana". Con alcune frasi 'a braccio', nel corso della catechesi nell'udienza generale, papa Francesco ha spiegato uno dei riti centrali del battesimo. "Santificata l'acqua del fonte - ha detto nel suo discorso -, bisogna disporre il cuore per accedere al Battesimo. Prima benediciamo l'acqua, adesso benediciamo il cuore. Ciò avviene con la rinuncia a Satana e la professione di fede, due atti strettamente connessi tra loro". Nella misura in cui dico 'no' alle suggestioni del diavolo - colui che divide - sono in grado di dire 'sì' a Dio che mi chiama a conformarmi a Lui nei pensieri e nelle opere", ha osservato, aggiungendo 'a braccio': "Il diavolo divide, Dio unisce sempre, la comunità, la gente, in un solo popolo". "Non è possibile aderire a Cristo ponendo condizioni - ha quindi avvertito -. Occorre distaccarsi da certi legami per poterne abbracciare davvero altri. Occorre tagliare dei ponti, lasciandoli alle spalle, per intraprendere la nuova Via che è Cristo". "La risposta alle domande - 'Rinunciate a Satana, a tutte le sue opere, e a tutte le sue seduzioni?' - è formulata alla prima persona singolare: 'Rinuncio'. E allo stesso modo viene professata la fede della Chiesa, dicendo: 'Credo'", ha ricordato il Papa. "'Io rinuncio', così si risponde, in prima persona, non anonimamente - ha aggiunto 'a braccio' - 'Io rinuncio' e 'io credo', e questo è alla base del battesimo". "E' una scelta responsabile - ha rimarcato Francesco -, che esige di essere tradotta in gesti concreti di fiducia in Dio. L'atto di fede suppone un impegno che lo stesso Battesimo aiuterà a mantenere con perseveranza nelle diverse situazioni e prove della vita". "Cari fratelli e sorelle - ha poi concluso -, quando intingiamo la mano nell'acqua benedetta e facciamo il segno della Croce, pensiamo con gioia e gratitudine al battesimo che abbiamo ricevuto: quest'acqua ci ricorda il battesimo, l'acqua benedetta ricorda il battesimo. E rinnoviamo il nostro 'Amen', per vivere immersi nell'amore della Santissima Trinità".(ANSA).