Ordine Malta: Giacomo Dalla Torre eletto Gran Maestro

ROMA, 2 MAG - Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto è stato eletto 80/mo Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta. Il Consiglio Compito di Stato, l'organismo elettivo composto da 54 membri in rappresentanza di tutto l'Ordine, si è riunito questa mattina a Roma nella Villa Magistrale, sede istituzionale dell'Ordine di Malta. Eletto il 29 aprile 2017 al vertice dell'Ordine di Malta per un anno, come Luogotenente di Gran Maestro, Dalla Torre assume ora la carica a vita di Gran Maestro.