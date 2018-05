Rapinatore a Roma, arresto a Ventimiglia

VENTIMIGLIA (IMPERIA), 2 MAG - Aveva commesso tre violente rapine nell'ultimo mese ai danni di donne assalite in zona Termini, a Roma: è stato incastrato dalle telecamere del commissariato Viminale e arrestato a Ventimiglia (Imperia), mentre tentava di espatriare. In manette è finito Labiedh Abdelhaifidh, 25 anni, tunisino irregolare in Italia dal 2013. Gli agenti della polizia di frontiera lo hanno fermato su un autobus partito dalla capitale. Ritenuto particolarmente pericoloso, il 12 aprile scorso ha rapinato una donna bulgara all'ingresso di un ostello situato nei pressi della stazione, portandole via 400 euro, dopo averla strattonata più volte e gettata terra. E' stato grazie al sistema di videosorveglianza cittadino che è stato possibile ricostruire un identikit. L'uomo ha precedenti per spaccio di droga e reati contro il patrimonio. L'ultimo colpo risulta essere stato commesso il 21 aprile nella stessa zona e con identica modalità.