Gentiloni in visita a Giorgio Napolitano

ROMA, 2 MAG - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è stato questa mattina all'ospedale San Camillo di Roma, in visita al presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, che è ora ricoverato in reparto, dopo l'intervento subito la scorsa settimana. Napolitano è stato trasferito dalla terapia intensiva cardiochirurgica al reparto di cardiochirurgia diretto da Francesco Musumeci. E' "autonomo nell'alimentazione e in ottime condizioni neuro-cognitive e psicologiche", hanno spiegato i medici.