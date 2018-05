Roma: stop permanente alcol zone movida

ROMA, 2 MAG - Con il nuovo regolamento di polizia urbana di Roma "i divieti già previsti nell'ordinanza antivetro e antialcol, ora limitati all'estate, diventeranno permanenti nei luoghi della movida romana". Dunque dalle 23 sarà vietato consumare alcol e bibite in vetro in strada e dalle 2 ne sarà vietata la somministrazione. Sempre nelle zone della movida ai trasgressori sarà possibile applicare, oltre alla sanzione, anche il "mini Daspo", ovvero l'allontanamento da quei luoghi per un tempo limitato.