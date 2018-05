Cede controsoffitto ospedale Carbonia

CAGLIARI, 2 MAG - Acquazzone e temporali anche nel Sulcis dove le forti piogge hanno causato il cedimento del controsoffitto nel reparto dialisi e in alcuni corridoi dell'ospedale Sirai di Carbonia. Un fatto che ha subito alzato un polverone politico con il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Ugo Cappellacci, che ha pubblicato la sua denuncia su Facebook. "Mentre la Giunta e il suo codazzo piemontese si riempiono la bocca di riforme, la Sanità è un colabrodo e piove perfino nei reparti dell'ospedale Sirai di Carbonia - osserva - E' l'ennesimo esempio dell'incuria e dello sfascio di una politica che ha mortificato la Sanità, introducendo un modello che costa di più per offrire meno servizi e che sacrifica le realtà e le professionalità presenti nel territorio. Apprendiamo che l'assessore ha annunciato un tour per spiegare le sue scelte 'prodigiose', ma la realtà è quella di un 'bollettino di guerra' quotidiano che certifica il fallimento su tutti i fronti di Pigliaru, Arru e di tutto il centro-sinistra".