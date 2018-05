Papa prega per le Madri di Plaza de Mayo

CITTA' DEL VATICANO, 2 MAG - Il Papa ha inviato un messaggio audio registrato in occasione del 41/o anniversario della fondazione delle Madri di Plaza de Mayo che denunciarono la scomparsa dei propri figli durante la dittatura militare in Argentina. Il saluto - in cui Francesco assicura la sua preghiera - è indirizzato a Ana María Careaga, figlia di Esther Ballestrino de Careaga, fondatrice dell'associazione, cittadina paraguayana che fu sequestrata in Argentina dalla polizia e "desaparecida" per sempre durante la dittatura militare, nel 1977.