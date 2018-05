Giallo ai Parioli, ragazzo morto in casa

ROMA, 02 MAG - E' giallo sulla morte di una ragazzo di 22 anni trovato morto ieri mattina nella sua camera in un appartamento in zona Parioli a Roma con una scritta sul petto "Mi hai lasciato solo mi vendicherò", fatta con il rossetto. A dare l'allarme, intorno alle 12, i genitori rientrando a casa. Sul posto 118 e polizia che indaga sulla vicenda. Secondo quanto si è appreso, il ragazzo sarebbe un tossicodipendente. A quanto ricostruito finora, era rientrato la sera precedente a casa con la ragazza conosciuta in comunità, che poi sarebbe andata via. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza, ma verrà effettuata l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella di un malore per una overdose.