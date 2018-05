Maltempo: scuole chiuse in Sardegna

CAGLIARI, 2 MAG - E' ancora allerta maltempo in tutta la Sardegna, dove continua ad imperversare la pioggia che non ha dato tregua durante tutta la notte, soprattutto nella parte del centro sud dell'Isola. La Protezione civile regionale ha prorogato l'allerta per rischio idrogeologico e idraulico per la giornata di oggi, ma acquazzoni e temporali sono attesi anche domani e per tutta la settimana, con temperature che sono calate vertiginosamente di qualche 4-5 gradi. A Terralba, nell'oristanese, il sindaco Sandro Pili, ha emanato un'ordinanza di chiusura precauzionale delle scuole cittadine, mentre a Cagliari il sindaco Massimo Zedda ha chiuso, sempre per precauzione, i parchi cittadini, la Galleria comunale, il castello di San Michele e il cimitero monumentale di Bonaria. Già da ieri sera, gli invasi di Santa Vittoria nell'Oristanese, di Maccheronis, nel Nuorese, e di Santa Lucia in Ogliastra stanno effettuando il rilascio di acqua verso il mare. La situazione in prossimità delle dighe è continuamente presidiata.