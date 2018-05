Genoa: è ufficiale, Ballardini rinnova

GENOVA, 01 MAG - Davide Ballardini guiderà il Genoa anche la prossima stagione. Lo ha comunicato ufficialmente la società rossoblù con una nota sul proprio sito. "Il Genoa cfc comunica di aver rinnovato il rapporto di lavoro con l'allenatore Davide Ballardini e i componenti dello staff tecnico, Carlo Regno e Stefano Melandri, al 30 giugno 2019" la nota della società del presidente Preziosi. Ballardini era subentrato a Ivan Juric alla dodicesima giornata di campionato con la squadra penultima a 6 punti,guidandola poi ad una salvezza anticipata conquistata matematicamente nell'ultimo turno nonostante la sconfitta di Bergamo. Per Ballardini si tratterrà della prima volta alla guida del Genoa sin dall'inizio del campionato. In tutte le altre occasioni, 2010 e 2013 infatti l'allenatore ravennate era sempre subentrato a campionato in corso.